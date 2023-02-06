Российские фермеры получат больше финансовой помощи в 2023 году
Замглавы Минсельхоза Лут: помощь фермерам увеличится до 14 миллиардов рублей в 2023 году
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем государственной поддержки фермеров из федерального бюджета в 2023 году будет увеличен до 14 миллиардов рублей с 12 миллиардов в 2022 году, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
"У нас на этот год предусмотрено поддержки государственной федерального уровня 14 миллиардов рублей, в прошлом году было 12 миллиардов для малых предпринимателей", — сказала Лут на рабочем совещании с ассоциацией "Народный фермер".
По ее словам, в связи с этими изменениями увеличен до 7 миллионов рублей размер гранта "Агростартап" (на 2 миллиона рублей — ред.).
"Сейчас у нас в правительстве проект этого постановления. Надеюсь, в ближайшее время оно выйдет", — сообщила Лут.