МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем государственной поддержки фермеров из федерального бюджета в 2023 году будет увеличен до 14 миллиардов рублей с 12 миллиардов в 2022 году, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Россельхозбанк спрогнозировал рост рынка онлайн-продаж фермерских продуктов

"У нас на этот год предусмотрено поддержки государственной федерального уровня 14 миллиардов рублей, в прошлом году было 12 миллиардов для малых предпринимателей", — сказала Лут на рабочем совещании с ассоциацией "Народный фермер".

По ее словам, в связи с этими изменениями увеличен до 7 миллионов рублей размер гранта "Агростартап" (на 2 миллиона рублей — ред.).

"Сейчас у нас в правительстве проект этого постановления. Надеюсь, в ближайшее время оно выйдет", — сообщила Лут.