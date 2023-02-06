МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает продлить до 31 августа 2023 года запрет на вывоз семян рапса, следует из проекта постановления на портале нормативных правовых актов.

"Установить с 1 марта по 31 августа 2023 г. включительно временный запрет на вывоз семян рапса (коды 1205 10 900 0 и 1205 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – семена рапса) из Российской Федерации", — говорится в документе.

Сейчас запрет на вывоз рапса действует в РФ до 28 февраля (кроме пункта пропуска Забайкальск).

Предложения по новому запрету не распространяются на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства – члены Евразийского экономического союза, а также на вывозимые с 1 марта по 31 марта 2023 года включительно автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска Забайкальск.

Также ограничения не действуют на семена рапса, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства РФ, кроме того, на вывозимые физическими лицами для личного пользования.