МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Рисков долгосрочного хранения для российского зерна нет, срок хранения, например, пшеницы, составляет минимум пять лет, такую оценку дает Союз экспортеров зерна. Урожай зерна в России оценили в 127,6 миллиона тонн

Согласно опубликованному ранее во вторник исследованию консалтинговой компании "Яков и партнеры", в РФ в результате рекордного урожая и проблем с доставкой "десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон", а в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 миллиардов рублей.

"Да, в этом сезоне планируются рекордные переходящие остатки, вызванные рекордным урожаем. Но о каком риске долгосрочного хранения зерна можно говорить в контексте переходящих остатков, когда срок хранения пшеницы составляет минимум пять лет? Мы израсходуем излишки в ближайшие год-два", — говорится в связи с этим на телеграм-канале Союза экспортеров.

По мнению союза, эти объемы "обеспечат ритмичный экспорт на стыке сезонов и нивелируют планируемое снижение урожая в следующем сельхозгоду, о целесообразности которого уже заявлял Минсельхоз и с которым согласны основные участники рынка".