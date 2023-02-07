МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Прогнозные объемы экспорта позволят эффективно распределить излишки зерна, образовавшиеся в результате рекордного урожая 2022 года, на российском рынке до поступления нового урожая, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Урожай зерна в России оценили в 127,6 миллиона тонн

Согласно опубликованному во вторник исследованию консалтинговой компании "Яков и партнеры", в РФ в результате рекордного урожая и проблем с логистикой "десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон", а в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 миллиардов рублей. Эксперты также отмечали, что текущая ситуация уже негативно сказывается на маржинальности производителей пшеницы.

"Прогнозные объемы экспорта позволят эффективно снять излишки зерна с российского рынка до поступления нового урожая", — говорится в сообщении министерства.

По оценкам ведомства, экспорт зерна в первом полугодии 2023 года составит порядка 30 миллионов тонн, или около 5 миллионов тонн в месяц, а с начала сезона 2022-2023 сельхозгода (начался 1 июля 2022 года) вывезено уже 29 миллионов тонн, что является практически рекордным показателем.

Там также отметили, что, даже несмотря на некоторое сокращение маржинальности в растениеводстве на фоне снижения отпускных цен на продукцию, рентабельность в секторе, с учетом господдержки, остается на приемлемом уровне. "В 2023 году также планируется субсидировать затраты аграриев на производство и реализацию зерна. Таким образом, данное направление, безусловно, сохраняет инвестиционную привлекательность", — указывается в сообщении.

В 2023 году, продолжили в министерстве, в целях обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства запланировано снижение посевных площадей под пшеницу — целевой ориентир составляет 80-85 миллионов тонн.

"Что касается долговременного хранения, то необходимо отметить, что за последние годы в стране реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов, на которых зерно хранится в подработанном виде и практически не теряет в качестве. Таким образом, риски частичной потери урожая несущественны – весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт", — добавляется в сообщении.