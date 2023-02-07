МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ассоциация производителей пива планирует через несколько месяцев представить в Минсельхоз предложения по программе развития хмелеводства в России, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов. Доля продаж отечественных марок пива в России приблизилась к 70 процентам

"Надеемся, что в течение нескольких месяцев выйдем с какими-то предложениями к регулятору (Минсельхозу)", — сказал Мамонтов.

Инициатива ассоциации связана с необходимостью формирования отечественного производства хмеля: сейчас, по словам Мамонтова, на его долю приходится 2-3%.

"Восполнить (недостающий объем — ред.) в один день вряд ли получится с учетом того, что на самом деле, посадив саженцы, только через 3-5 лет мы получим результат в виде необходимого продукта. Поэтому без поддержки государства вряд ли мы сможем, как бы ни пытались, сдвинуть эту проблему", — подчеркнул Мамонтов.

По его словам, сейчас нужны формы стимулирования и поддержка государства, например субсидирование или налоговые вычеты, чтобы мотивировать фермеров.

"Уже есть намерение фермерских сообществ заниматься хмелем. Мы готовы их поддерживать, если это будут те сорта хмеля, которые по качеству нам будут подходить", — сказал Мамонтов.

АПП в прошлом году уже провела несколько совещаний по этой проблематике, уточнил он, и сейчас занимается формированием тезисов по программе, чтобы более детально обосновать Минсельхозу и правительству целесообразность работы в этом направлении.