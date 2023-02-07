Глава Минсельхоза Малави Кавале: прибыла первая партия удобрений из России в 20 тысяч тонн
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Первая партия удобрений из России прибыла в Малави в понедельник, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм Кавале.
"Хорошо, что первая партия удобрений начала прибывать вчера. Сегодня мы ожидаем получить еще больше грузовиков, поскольку то были первые четыре, а есть целая очередь грузовиков, которые едут", — сказал он.
На прошлой неделе группа "Уралхим" сообщила, что первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик) и готова для транспортировки в финальную точку назначения – Малави.
По словам Кавале, в Малави ожидают, что в ближайшие 10-20 дней все удобрения прибудут в страну, если все пройдет гладко.
"Мы рассчитываем, что с прибытием этих удобрений многие фермеры будут производить столь необходимое продовольствие", — добавил он.
Министр выразил надежду на то, что поставленное удобрение получат 400 тысяч фермеров в стране.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России.
https://1prime.ru/Agriculture/20230207/839718310.html