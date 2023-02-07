МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Первая партия удобрений из России прибыла в Малави в понедельник, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм Кавале. Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

"Хорошо, что первая партия удобрений начала прибывать вчера. Сегодня мы ожидаем получить еще больше грузовиков, поскольку то были первые четыре, а есть целая очередь грузовиков, которые едут", — сказал он.

На прошлой неделе группа "Уралхим" сообщила, что первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик) и готова для транспортировки в финальную точку назначения – Малави.

По словам Кавале, в Малави ожидают, что в ближайшие 10-20 дней все удобрения прибудут в страну, если все пройдет гладко.

"Мы рассчитываем, что с прибытием этих удобрений многие фермеры будут производить столь необходимое продовольствие", — добавил он.

Министр выразил надежду на то, что поставленное удобрение получат 400 тысяч фермеров в стране.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России.