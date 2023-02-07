Лавров выразил надежду на скорые поставки пшеницы и нефтепродуктов в Мали
Лавров: Россия надеется на скорые поставки российской пшеницы и нефтепродуктов в Мали
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БАМАКО, 7 фев — ПРАЙМ. Москва надеется на скорейшее начало экспорта российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского ведомства отметил рост товарооборота двух стран на более чем 20 процентов в 2022 году.
По словам Лаврова, сторонам следует развивать сотрудничество в таких сферах, как "освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство".
"Надеюсь, в самое ближайшее время начнутся поставки пшеницы, удобрений, нефтепродуктов и других стратегических товаров", — добавил министр.
Кроме того, указал Лавров, Россия и Мали намерены продолжить расширение сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.