БАМАКО, 7 фев — ПРАЙМ. Москва надеется на скорейшее начало экспорта российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров объяснил возникновение идей стран о торговле в нацвалютах

Глава российского ведомства отметил рост товарооборота двух стран на более чем 20 процентов в 2022 году.

По словам Лаврова, сторонам следует развивать сотрудничество в таких сферах, как "освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство".

"Надеюсь, в самое ближайшее время начнутся поставки пшеницы, удобрений, нефтепродуктов и других стратегических товаров", — добавил министр.

Кроме того, указал Лавров, Россия и Мали намерены продолжить расширение сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.