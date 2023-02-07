МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прогнозирует снижение прибыли рыбной отрасли в 2023 году, оценивая ее уровень не выше 150 миллиардов рублей, говорится в телеграм-канале ассоциации. ВАРПЭ: субсидирование перевозок рыбы сделает ее доступнее для населения

"По нашей оценке, в 2023 году отраслевая прибыль продолжит снижаться и не превысит уровня в 150 миллиардов рублей", — сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев в ходе выступления на собрании ассоциации.

По его словам, на показатели прибыли существенно повлияют не только макроэкономические параметры, но и индексация ставок сбора за водные биологические ресурсы. Кроме того, кредиторская задолженность отрасли составит в 2023 году не менее 25% отраслевой выручки, добавил Зверев.

В пресс-службе позже пояснили, что общий объем фискальных изъятий, предусмотренных вступившими в силу в конце декабря поправками в Налоговый кодекс, составит свыше 15 миллиардов рублей. При этом налоговые вычеты для предприятий, производящих продукцию глубокой переработки, будут установлены только в 2024 году: сейчас обсуждается проект соответствующего распоряжения правительства.

Снижение темпов роста выручки и снижение прибыли отрасли ожидается и по итогам 2022 года.

"По прогнозам ВАРПЭ, годовой оборот рыбной отрасли в целом по итогам минувшего года составил порядка 919,23 миллиарда рублей, что означает полуторакратное снижение темпов увеличения выручки. Совокупная прибыль рыбохозяйственной отрасли составила около 194,5 миллиарда рублей и снизилась на 16% по сравнению с 2021 годом", — говорится в сообщении.

По словам Зверева, минувшие три года стали одним из самых сложных этапов развития отечественного рыбохозяйственного комплекса с начала 90-х годов. "Быстрые изменения базовых экономических координат, "схлопывание" налаженных рынков сбыта, кардинальное изменение правовых норм отраслевого законодательства – эти и другие факторы существенно повлияли на финансово-экономическое состояние в отрасли", — сказал президент ВАРПЭ.