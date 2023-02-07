Ценовая ситуация на рынке сельхозпродукции стабилизировалась, заявили в Минсельхозе
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ценовая ситуация на внутреннем рынке сельхозпродукции РФ стабилизировалась, существенных колебаний не наблюдается, АПК страны адаптировался к новым реалиям, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, существенных колебаний сейчас не отмечается", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
В ходе межведомственного совещания, посвященного продовольственной безопасности и ценовой ситуации на рынках сельхозпродукции, министр напомнил, что в прошлом году, по предварительным данным, собрано 153,8 миллиона тонн зерновых, из которых пшеницы – более 104 миллионов тонн.
Кроме того, выше, чем годом ранее, урожай масличных – в частности, рапса и соевых бобов, исполнены или превышены прогнозы по ряду других сельхозкультур. По предварительным данным, в 2022 году производство скота и птицы выросло почти на 0,5 миллиона тонн, выросли показатели и в молочной отрасли.
"По словам Дмитрия Патрушева, достигнутые результаты и исполнение ключевых показателей Доктрины продбезопасности дают уверенность, что российский АПК в целом адаптировался к новым реалиям", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/Agriculture/20230207/839723000.html