МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ценовая ситуация на внутреннем рынке сельхозпродукции РФ стабилизировалась, существенных колебаний не наблюдается, АПК страны адаптировался к новым реалиям, говорится в сообщении Минсельхоза. Минсельхоз рассказал о распределении излишков зерна рекордного урожая

"Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, существенных колебаний сейчас не отмечается", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

В ходе межведомственного совещания, посвященного продовольственной безопасности и ценовой ситуации на рынках сельхозпродукции, министр напомнил, что в прошлом году, по предварительным данным, собрано 153,8 миллиона тонн зерновых, из которых пшеницы – более 104 миллионов тонн.

Кроме того, выше, чем годом ранее, урожай масличных – в частности, рапса и соевых бобов, исполнены или превышены прогнозы по ряду других сельхозкультур. По предварительным данным, в 2022 году производство скота и птицы выросло почти на 0,5 миллиона тонн, выросли показатели и в молочной отрасли.

"По словам Дмитрия Патрушева, достигнутые результаты и исполнение ключевых показателей Доктрины продбезопасности дают уверенность, что российский АПК в целом адаптировался к новым реалиям", — говорится в сообщении.