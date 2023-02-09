МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Экспорт продукции российского АПК в Китай в 2022 году вырос на 44%, страна вернула себе статус крупнейшего покупателя сельскохозяйственных и продовольственных товаров РФ, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа через Дальний Восток

"По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объем поставок вырос на 36%. Благодаря такой динамике КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, утерянную в 2021 году", — говорится в материалах.

КНР остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, а также вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла.

Так, по предварительным данным ФТС, в течение прошлого года российский экспорт рапсового масла в Китай увеличился в 2 раза в физическом выражении, а в денежном – в 2,4 раза: почти 70% всего экспорта рапсового масла из РФ пришлось на Китай.

В 2022 году значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы и морепродуктов, совокупный объем которых превысил 500 тысяч тонн, в том числе физический объем экспорта мороженой рыбы увеличился на 46%, а выручка – на 68%. Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше показателя 2021 года.

Отгрузки соевых бобов в Поднебесную остались на уровне 2021 года, при этом экспортная выручка увеличилась на 55%. Продажи в Китай растительного шрота и жмыха в 2022 году выросли в физическом выражении в 16 раз, а в стоимостном – в 7,7 раза.

Мяса птицы в КНР в прошлом году поставлено 139 тысяч тонн, что на 11% больше объема 2021 года. В денежном выражении рост показателя составил 53%. "Таким образом, Китай сохранил лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году приходилось на эту страну (в 2021 году – 42%)", — пишут в "Агроэкспорте".

По оценке "Агроэкспорта", Россия имеет потенциал дальнейшего расширения поставок продовольствия в Китай. Среди наиболее перспективных категорий – рыба и морепродукты, зерновые культуры, мясная продукция и растительные масла.