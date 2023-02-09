МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на пшеницу, кукурузу и сою в среду выросли, поскольку неблагоприятные погодные условия в Южной Америке могут негативно сказаться на объемах экспорта из этого региона. Тем не менее потенциал роста цен был ограниченным, поскольку данные Минсельхоза США указали на более высокое, чем ожидалось, предложение американских зерновых и сои. Зерновые и соя дорожают перед выходом данных Минсельхоза США

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию с повышением на 15 центов, по 7,64 3/4 доллара за бушель.

Соя закрылась ростом на 4 1/2 цента, по 15,19 3/4 доллара за бушель, в то время как кукуруза подорожала на 4 1/2 цента, до 6,78 1/2 доллара за бушель.

Минсельхоз США в опубликованных в среду Оценках мирового спроса и предложения (WASDE) повысил оценки конечных запасов кукурузы и сои в США сильнее, чем ожидалось, что первоначально оказало давление на котировки.

"Да, производство этанола и переработка сои несколько сократилось, однако это в основном ожидалось", — отметил Майк Зузоло, президент Global Commodities Analytics.

Минсельхоз США также понизил прогноз урожая сои в Аргентине из-за засухи, однако снижение оказалось слабым по сравнению с оценками частных компаний.

"Мне кажется, все считают, что есть пространство для дальнейшего понижения оценок урожая в Аргентине", — отметил Эд Дагган из Top Third Ag Marketing.

Неблагоприятные погодные условия в Южной Америке способствуют усилению оптимизма на рынке США. Так, дожди в Бразилии приводят к задержкам в сборе урожая сои. Бразилия конкурирует с США на мировом экспортном рынке.

"Чем более долгими будут задержки в сборе урожая, тем дольше Китаю придется ждать поставок из Бразилии, что является позитивным фактором для экспортеров в США. Кроме того, медленные темпы уборки сои могут привести к задержкам сева кукурузы второго урожая", — подчеркнул Дагган.

Бразильское агентство Conab в среду понизило прогноз второго урожая кукурузы в стране из-за задержек в сборе урожая сои.

Между тем пшеница получила поддержку, поскольку метеопрогнозы предполагают, что обильные дожди, ожидаемые в сельскохозяйственных регионах США, не затронут регионы выращивания твердой краснозерной озимой пшеницы.