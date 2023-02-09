РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев — ПРАЙМ. Китайская компания APN заинтересовалась проектом строительства завода по глубокой переработке зерна в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. Минсельхоз рассказал о распределении излишков зерна рекордного урожая

"Это крупнейшая компания, и таким комплексом могла заинтересоваться только сильная, большая компания. Как вы понимаете, это не просто предприятие, оно имеет возможность развития в 2 раза по сравнению с первой очередью, до полумиллиона тонн", — сказал Голубев, отвечая на вопрос о китайской компании APN и ее планах инвестировать в "Донбиотех".

Губернатор добавил, что с представителями компании пока не общался. "Они общались, насколько мне известно, на уровне Минсельхоза федерального", — уточнил он.

Голубев отметил, что обязательства по созданию инженерной инфраструктуры и дороги регион выполнит. "Как только будет определенность в принятии решений потенциальными нашими партнерами, мы конечно с ними встретимся, поговорим о том, что мы сделаем, надеемся услышим, что они (сделают). Для нас теперь это долгожданный объект, стоимость которого ушла за 30 миллиардов", — добавил губернатор.

Строительство завода "Донбиотех" в Волгодонске началось в 2013 году. Сроки его запуска неоднократно сдвигались. По данным СМИ, в 2019 году проект был заморожен. Предполагается, что на предприятии будет производиться комбикорм, глютен (пшеничная клейковина), а также лизин (аминокислота; синтетический лизин применяется при изготовлении кормов и пищевых продуктов). Помимо внутреннего рынка, лизин планировалось поставлять в страны Ближнего и Среднего Востока.