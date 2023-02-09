МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Вывоз из Херсонской области без разрешительных документов ряда видов сельхозпродукции, в том числе пшеницы, запрещен до 1 июля, штраф для автовладельцев составит 500 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. Минэнерго разработало проект концепции угольной реформы ДНР и ЛНР

"Своим указом от 6 февраля запретил до 1 июля текущего года вывоз из Херсонской области пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи), ячменя, кукурузы, подсолнечника без разрешения регионального министерства сельского хозяйства", — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Минсельхозу поручено до 10 февраля разработать, а правительству — утвердить соответствующие формы разрешительных документов.

"Административную ответственность за попытку несанкционированного вывоза указанных видов сельскохозяйственной продукции за пределы Херсонщины будут нести владельцы транспортных средств. Размер штрафа составит 500 тысяч рублей за каждое транспортное средство", — подчеркнул врио губернатора.

Он объяснил, что такие меры приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности региона.