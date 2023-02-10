Минсельхоз заявил о готовности России к посевной компании, несмотря на наличие трудностей
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. РФ готова к посевной кампании 2023 года, и не собирается снижать темпов подготовительных работ, хотя есть ряд моментов, на которые аграриям стоит обратить особенное внимание, заявил в ходе конференции "Где маржа — 2023" замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.
"В этом году будет непросто, мы это видим, активно сейчас готовимся к посевной кампании. Совсем скоро активные посевные работы стартуют на юге, в Северо-Кавказском федеральном округе. На текущий момент мы видим, что в целом мы к посевной готовы, и темпов снижать не собираемся", — сказал Разин.
Он обратил внимание, что министерство утвердило структуру посевных площадей, сбалансировав ее с учетом реалий рынка прошлого года, и рассчитывает на ее безусловное соблюдение со стороны хозяйствующих субъектов и субъектов РФ. Второй момент — обеспечение минеральными удобрениями: по словам Разина, в текущем году сформирован их достаточный запас, и министерство рассчитывает, что будет продолжаться тенденция к увеличению объёмов их внесения и приближению к показателям научно обоснованных норм.
"Пока по итогам текущего месяца видим, что идем с плюсом к уровню прошлого года, очень рассчитываем на сохранение этой тенденции", — сказал Разин. Третий момент – семена: по словам Разина, прошлый год показал, что не все иностранные партнеры РФ вели себя корректно, "но этот вызов не должен расслаблять".
То, что крупный бизнес начинает обращать свое внимание на семеноводство — позитивный сигнал для министерства. "Очень рассчитываем, что дальше его будем развивать, и в целом сможем обеспечивать свои потребности в качественном семенном материале – как в растениеводства, так и в садоводстве", — также сообщил Разин.
Он также обратил внимание на подготовку техники. "Хочется обратиться к коллегам: лучше готовиться загодя – у нас в силу логистических трудностей есть удлинение технологического цикла по подготовке техники. Мы сегодня по ряду хозяйств видим, что нужно несколько раньше включаться в подготовку своих посевных агрегатов, и в целом в подготовку своей техники", — заключил замминистра.
https://1prime.ru/Agriculture/20230210/839761623.html