МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. РФ готова к посевной кампании 2023 года, и не собирается снижать темпов подготовительных работ, хотя есть ряд моментов, на которые аграриям стоит обратить особенное внимание, заявил в ходе конференции "Где маржа — 2023" замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы

"В этом году будет непросто, мы это видим, активно сейчас готовимся к посевной кампании. Совсем скоро активные посевные работы стартуют на юге, в Северо-Кавказском федеральном округе. На текущий момент мы видим, что в целом мы к посевной готовы, и темпов снижать не собираемся", — сказал Разин.

Он обратил внимание, что министерство утвердило структуру посевных площадей, сбалансировав ее с учетом реалий рынка прошлого года, и рассчитывает на ее безусловное соблюдение со стороны хозяйствующих субъектов и субъектов РФ. Второй момент — обеспечение минеральными удобрениями: по словам Разина, в текущем году сформирован их достаточный запас, и министерство рассчитывает, что будет продолжаться тенденция к увеличению объёмов их внесения и приближению к показателям научно обоснованных норм.

"Пока по итогам текущего месяца видим, что идем с плюсом к уровню прошлого года, очень рассчитываем на сохранение этой тенденции", — сказал Разин. Третий момент – семена: по словам Разина, прошлый год показал, что не все иностранные партнеры РФ вели себя корректно, "но этот вызов не должен расслаблять". Минсельхоз оценил ценовую ситуацию на рынке сельхозпродукции

То, что крупный бизнес начинает обращать свое внимание на семеноводство — позитивный сигнал для министерства. "Очень рассчитываем, что дальше его будем развивать, и в целом сможем обеспечивать свои потребности в качественном семенном материале – как в растениеводства, так и в садоводстве", — также сообщил Разин.

Он также обратил внимание на подготовку техники. "Хочется обратиться к коллегам: лучше готовиться загодя – у нас в силу логистических трудностей есть удлинение технологического цикла по подготовке техники. Мы сегодня по ряду хозяйств видим, что нужно несколько раньше включаться в подготовку своих посевных агрегатов, и в целом в подготовку своей техники", — заключил замминистра.