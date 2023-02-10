МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил ежегодное наращивание потенциала отечественных фермерских хозяйств, приветствуюя участников 34-го съезда АККОР, соответствующая телеграмма размещена на портале Кремля. Путин провел встречу с главой Минтранса

XXXIV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) проходит 9-10 февраля в Москве.

"Отрадно, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал, добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса, укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении качества жизни на селе", — сказано в тексте.

Путин также подчеркнул, что российские фермеры достойно продолжают традиции "нелегкого крестьянского труда", при этом внедряя новые технологии.

По словам президента, такие значимые достижения стали возможны во многом благодаря конструктивной деятельности АККОР, объединяющей вокруг общих целей и задач десятки тысяч аграриев в разных регионах России.

Президент выразил уверенность в том, что съезд пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а перспективные идеи и предложения участников будут воплощены в реальные дела и начинания.

Путин также пожелал участникам съезда плодотворной работы и осуществления намеченных планов.