ООН, 10 фев — ПРАЙМ. Продление продуктовой сделки будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных, рассказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя. В МИД назвали продление "зерновой сделки" нецелесообразным

"Положительному решению о беспрепятственном продлении "зерновой сделки" способствовало бы выполнение всеми заинтересованными сторонами простого условия – достижения равнозначного прогресса в реализации двух соглашений, подписанных в июле прошлого года в Стамбуле", — отметил он.

Россия неоднократно заявляла, что положение, касающееся экспорта украинского продовольствия, исполняется, тогда как российская часть сделки до сих пор не реализуется.

"Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос – а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?" — добавил постпред.

Кроме того, отметил Небензя, иностранные предприниматели не решаются работать с Россией по поставкам удобрений из-за опасения санкций. Секретариат ООН обязался решить этот вопрос, однако до сих пор не предпринял никакие шаги.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.