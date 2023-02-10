МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сельхозпроизводители РФ просят выровнять тарифы на электрическую энергию для них с промышленным предприятиями и отменить акцизный сбор на дизельное топливо, сообщил в ходе XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) руководитель ассоциации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. АККОР предложила кратно увеличить закупки зерна государством

"Несправедливо, когда промышленные предприятия платят тарифы в 2-2,5 раза меньше, чем сельхозпроизводители", — сказал Плотников. "Надо выровнять тарифы на электроэнергию! Например, вчера представительница Ленинградской области называла тариф более 12 рублей за киловатт-час. Ну куда это годится?" — возмутился глава АККОРа.

Что касается горюче-смазочных материалов (ГСМ), то в прошлом году цены на них были оправданными и достаточно стабильными, а к концу года стали даже ниже в некоторых регионах. "Но мы не знаем, какой в этом году она будет, поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизтопливо для аграриев – трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам. Будем добиваться решения на госуровне", — сообщил Плотников.

Также, по его мнению, необходимо отработать систему поставок запчастей для агротехники, возможно, в лизинг — в прошлом году цены на них выросли в два-три раза. Кроме того, нельзя допустить роста цен на минеральные удобрения: по словам Плотникова, в условиях, когда низкая доходность крестьян стала очень актуальной темой, такой подход государства был бы оправдан, тем более что на складах уже накопилось определенное количество удобрений.

Он также напомнил про предложения ассоциации снять все ограничения на экспорт зерна, в том числе пошлину, а также развернуть закупочные интервенции по всем регионам, чтобы нарастить запасы зерна минимум до 10 миллионов тонн. А сами сельхозпроизводители могут хранить закупленное у них на своих складах и элеваторах бесплатно до нового урожая, это предложение также было озвучено на съезде.