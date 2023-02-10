МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Власти РФ оказали поддержку более 500 малым предпринимателям села, передав им в 2022 году участки площадью почти 66 тысяч гектаров в рамках госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз оценил готовность России к посевной

"С прошлого года Минсельхоз реализует госпрограмму по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации. В ее рамках уже поддержано более 500 субъектов малого предпринимательства на сумму 4,5 миллиарда рублей. По итогам первого года 560 аграриям переданы участки площадью почти 66 тысяч гектаров", — сказал Патрушев в ходе XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Кроме того, 180 миллиардов бюджетных средств за 2020-2023 годы будет направлено на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", а объем привлеченного внебюджетного финансирования достигнет 230 миллиардов. В свою очередь, с 2023 года реализуется инициатива по развитию опорных населенных пунктов, комплексное развитие которых будет финансироваться в приоритетном порядке: такие территории определяют регионы, а сам проект рассчитан до 2030 года.

В ходе выступления на съезде министр также обратил внимание на то, что фермеры вносят огромный вклад в достижения отечественного АПК, и власти РФ стремятся сохранять комфортные условия для развития малого предпринимательства.

Так, ежегодно сегменту МСП направляется в качестве поддержки почти половина объемов федерального и региональных бюджетов, предусмотренных на прямую поддержку сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, есть 14 адресных мер, которые заложены только для фермеров и кооперативов: в прошлом году на них было направлено 12 миллиардов рублей, в текущем эту сумму планируется увеличить примерно на 1,5 миллиарда.