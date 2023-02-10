МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году может обновить рекорд по экспорту муки, сообщил журналистам в кулуарах конференции "Где маржа — 2023" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Белоруссия достигла рекордного сальдо во внешней торговле

"Россия в 2023 году может побить свой рекорд по экспорту муки", — сообщил Рылько. РФ в 2022 году экспортировала рекордный объем муки — 875 тысяч тонн. В 2023 году экспорт может увеличиться до 1,1 миллиона тонн, считает гендиректор ИКАР.

По его словам, росту экспорта муки способствовали экспортные пошлины на зерно. "Если они остаются, то в этом случае все мукомолы имеют шанс на то, что мука будет экспортировать и дальше. Но все равно, иллюзий быть не должно: ее экспорт останется весьма скромным по сравнению с экспортом пшеницы", — добавил он.

По словам Рылько география экспорта российской муки в 2022 году радикально поменялась — например, в этом списке появился Ирак: туда, согласно презентации, было отгружено 155 тысяч тонн муки. Заметно увеличил объем импорта Афганистан: в 2022 году он закупил в РФ более 120 тысяч тонн муки, годом ранее — 26 тысяч. Начала импорт российской муки и Турция, которая замыкает тройку лидеров — поставки туда составили порядка 75 тысяч тонн.

На четвертом и пятом месте — Туркменистан и Казахстан: в 2022 году эти государства закупили 43 тысячи тонн и 42 тысячи тонн российской муки, в 2021 году — 9 тысяч тонн и 11 тысяч тонн соответственно.

Кроме того, до данным ИКАР, Россия в текущем экспортном сезоне может стать мировым лидером также по экспорту подсолнечного масла.

"В этом сезоне (стартовал 1 сентября 2022 года — ред.) Россия станет крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире впервые за всю свою историю", — сообщил Рылько.

По оценке ИКАР, РФ в текущем сезоне может собрать порядка 28 миллионов тонн масличных культур (24,8 миллиона — в прошлом сезоне), загрузив мощности, рассчитанные на переработку 27,3 миллиона тонн сырья. Что касается экспорта подсолнечного масла, то он может составить 3,9 миллиона тонн (3,1 миллиона тонн было в предыдущем сезоне).

Сейчас, по словам Рылько, экспорт подсолнечного масла уже идет по графику, который близок к рекордному, достижение максимальных объемов поставок поможет рынку "избавиться от колоссальных запасов, которые будут на него давить".