МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. РФ в 2022 году увеличила производство товарной аквакультуры на 7,5% по сравнению с 2021 годом, до 383,5 тысячи тонн, говорится в сообщении Росрыболовства. Добытчики минтая спрогнозировали объем вылова в сезон охотоморской путины

"По итогам 2022 года объем производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 7,5% к 2021 году и составил 383,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные морепродукты — это устрицы, мидии, гребешки, другие моллюски и иглокожие, а также осетровые виды.

"Лососевые вышли на первое место по объему производства: в 2022 году объем выращивания форели и семги увеличился на 12,6% и достиг 154 тысяч тонн, в том числе семги – на 47,5%, до 22 тысяч тонн, форели – на 5,8%, до 70,7 тысячи тонн", — сообщает ведомство.

Производство ценных морепродуктов выросло на 16%, до 68 тысяч тонн, осетровых видов – на 4%, до 6,4 тысячи тонн.

Производство карповых составило 146,8 тысячи тонн, что чуть выше уровня 2021 года, сиговых — около 3 тысяч тонн. "В этом году впервые начали выращивать крабов — их производство за год составило 99 тонн", — говорится в сообщении.