ВАРШАВА, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство Польши будет доплачивать фермерам за потери, связанные с наплывом зерна с Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр сельского хозяйства и развития села республики Хенрик Ковальчик. Палестина рассчитывает на поставки российского зерна

Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, и по поводу того, что это зерно — ненадлежащего качества. По официальным данным польской стороны, за минувший год в Польшу ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

"Чтобы поддержать фермеров в нынешней сложной ситуации на зерновом рынке, вызванной войной на Украине, особенно в прилегающих к ней воеводствах, я обращаюсь с просьбой к кабмину о введении для них помощи", — заявил Ковальчик.

"Одновременно мы обратились с просьбой к Европейской комиссии, чтобы эта помощь могла финансироваться из сельскохозяйственного кризисного резерва ЕК", — добавил он.

Министр пояснил, что поддержка будет заключаться в субсидиях фермерам на проданные зерновые: пшеницу и кукурузу. Он сообщил, что в настоящее время готовится постановление правительства по этому вопросу.

По словам Ковальчика, размер субсидий будет зависеть от расстояния воеводства от портов, так как это влияет на цену зерна.

"Таким образом, самыми высокими будут субсидии для фермеров из воеводств, граничащих с Украиной, где ситуация наиболее сложная: Подкарпатского и Люблинского. Фермеры смогут получить 250 злотых (около 57 долларов) к продаваемой тонне пшеницы. В Малопольском, Свентокшиском, Мазовецком, Подляском воеводствах фермеры получат доплату в размере 200 злотых (около 45,5 доллара). Сельхозпроизводители из других регионов получат 150 злотых (около 34 долларов) доплаты к тонне зерна.

При этом помощь будет распространяться на 60% урожая на площади посевов до 50 гектаров.

При этом министр признал, что прекратить ввоз зерна с Украины Польша не в состоянии. "Фермеры ожидают ограничения или даже прекращения импорта зерновых с Украины. Это, конечно, невозможно. Мы можем ввести качественные ограничения, и мы это делаем", — сказал он.