2023-02-11T11:40:00+03:00
2023-02-11T11:42:04+03:00
2023-02-11T11:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230211/839776255.html
Дипломат сообщил о росте поставок российского зерна в Египет
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Российское зерно... ПРАЙМ, 11.02.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, россия, египет, санкции против рф, сельское хозяйство, экспорт, зерно
https://1prime.ru/images/83232/53/832325348.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/53/832325348.jpg
https://1prime.ru/images/83232/53/832325347.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/53/832325347.jpg
https://1prime.ru/images/83232/53/832325346.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/53/832325346.jpg
https://1prime.ru/world/20230211/839776155.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 11 фев — ПРАЙМ. Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Российское зерно продолжает идти египетским потребителям, причем даже в больших объемах, чем прежде", — сказал Борисенко.
По словам посла, в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и завершится 30 июня 2023 года, объем поставок из России в Египет может дойти до отметки в 8 миллионов тонн.
"Я хочу подчеркнуть, что это несмотря на те препоны, которые специально создал Запад", — добавил Борисенко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.