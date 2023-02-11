КАИР, 11 фев — ПРАЙМ. Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Россия и Египет обсуждают переход на нацвалюты в торговле, рассказал посол

"Российское зерно продолжает идти египетским потребителям, причем даже в больших объемах, чем прежде", — сказал Борисенко.

По словам посла, в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и завершится 30 июня 2023 года, объем поставок из России в Египет может дойти до отметки в 8 миллионов тонн.

"Я хочу подчеркнуть, что это несмотря на те препоны, которые специально создал Запад", — добавил Борисенко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.