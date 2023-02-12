МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Экспорт российской агропродукции в Саудовскую Аравию беспрецедентно вырос в 2022 году, достигнув 49,9%, приблизившись к одному миллиарду долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. Россия и Саудовская Аравия намерены нарастить объем товарооборота

"В 2022 году экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию беспрецедентно увеличился — на 49,9% и приблизился к знаменательному рубежу в 1 миллиард долларов", — заявил он.

Дипломат отметил, что этому способствовал в том числе растущий интерес саудовских партнеров к поставкам продукции российского АПК.

Козлов напомнил, что в октябре 2022 года состоялся визит в Саудовскую Аравию министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, приуроченный к крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture-2022.

"По итогам визита достигнуты важные договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок", — пояснил посол и подчеркнул, что Москва считает взаимодействие с Эр-Риядом на сельскохозяйственном направлении одним из локомотивов развития всего комплекса российско-саудовских торгово-экономических отношений.

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