МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила экспорт зерна в денежном выражении на 15%, больше всего нарастили закупки Алжир и Пакистан, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Дипломат сообщил о росте поставок российского зерна в Египет

"Зерновые являются базовым продуктом российского аграрного экспорта – в прошлом году рост поставок в денежном выражении составил 15%. Больше всего нарастили закупки Алжир – в 3,7 раза, Пакистан – в 2,5 раза, Китай – на 78%, Судан – на 64%", — говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Сергея Левина, озвучившего эти данные в ходе ходе рабочей встречи сельхозатташе с руководителями компаний-экспортеров аграрной продукции.

В сообщении отмечается, что за два последних года сельхозатташе оказали содействие 103 российским компаниям-экспортерам продукции АПК: например, после продолжительного перерыва в конце прошлого года состоялась поставка первой судовой партии пшеницы во Вьетнам; в свою очередь сельхозатташе в этой стране Виктория Горшкова сообщила о готовности государства и далее принимать российскую пшеницу.

Ведется работа по выстраиванию коммуникаций и с заинтересованными компаниями Нигерии, сообщил представитель Минсельхоза в этой стране Станислав Голубев. "Участники рабочей встречи назвали нигерийский рынок в числе перспективных для расширения российского экспорта зерна и договорились интенсифицировать работу в этом направлении", — говорится в сообщении. Свинья, курица и муха: что мы будем есть завтра вместо говядины

Кроме того, ведется работа по допуску озимой пшеницы на рынок КНР; недавно туда стала возможной отгрузка российского гороха, напомнила начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

В свою очередь представитель Минсельхоза в Иране Владислав Перепелкин уведомил о решении вопросов с проведением платежей по исполненным контрактам со стороны закупочных компаний Исламской Республики и намерении иранской стороны провести переговоры о новых поставках.