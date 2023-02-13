МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Применение тяжелых беспилотников при проведении сельскохозяйственных работ в России позволит увеличить скорость внесения удобрений в 10 раз, поделился мнением с РИА Новости заместитель генерального директора компании "Геоскан" (участник НТИ Аэронет) Павел Степанов. Путин анонсировал совещание по беспилотникам

Ранее в понедельник газета Ведомости написала, что созданная "Почтой России" и "Сколково капиталом" компания "Консорциум БАС" планирует тестировать тяжелые дроны для нужд сельского хозяйства. Для этого необходимо установить экспериментально-правовой режим (ЭПР).

"Данный ЭПР даст значительный импульс развитию сферы применению беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве при внесении удобрений и при химической обработке земель. На мой взгляд, скорость внесения удобрений увеличится в 10 раз, тем самым обеспечив доступность этой услуги и скорость ее оказания", — отметил Степанов.

По его словам, это новый, но уже сформировавшийся в первой стадии рынок, который станет толчком развития мощнейшего сегмента применения беспилотных летательных аппаратов в России, в частности, в сельском хозяйстве. Поэтому эксперт считает инициативу использования дронов абсолютно необходимой и своевременной.