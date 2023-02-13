МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Список российских производителей кормов и кормовых добавок животным для поставок в Азербайджан увеличен за счет 23 новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора. "Мираторг" значительно увеличит производство кормов для кошек и собак

"Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 23 российским компаниям по производству и хранению животноводческой продукции, в том числе кормов и кормовых добавок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на сегодняшний день у более чем 1180 предприятий из России есть выход на рынок Азербайджана.