Азербайджан расширил список российских поставщиков кормов
Азербайджан разрешил еще 23 российским компаниям поставлять корма для животных
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Список российских производителей кормов и кормовых добавок животным для поставок в Азербайджан увеличен за счет 23 новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора.
"Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 23 российским компаниям по производству и хранению животноводческой продукции, в том числе кормов и кормовых добавок", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на сегодняшний день у более чем 1180 предприятий из России есть выход на рынок Азербайджана.