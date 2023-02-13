2023-02-13T15:52:53+03:00
2023-02-13T15:52:53+03:00
2023-02-13T15:52:53+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230213/839789341.html
Египет расширил список российских поставщиков рыбы
Сельское хозяйство
Новости
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Список российских компаний по производству и экспорту рыбы для поставок в Египет увеличен за счет 34 новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора. "Право доступа на... ПРАЙМ, 13.02.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, египет, рыба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Список российских компаний по производству и экспорту рыбы для поставок в Египет увеличен за счет 34 новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора.
"Право доступа на рынок указанной страны получили 34 российских организации по производству продукции из водных биоресурсов", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в Египет имеют в общей сумме 89 рыбоперерабатывающих предприятий и судов.