МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Список российских компаний по производству и экспорту рыбы для поставок в Египет увеличен за счет 34 новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора. ФТС зафиксировала рост экспорта российской рыбы в Китай

"Право доступа на рынок указанной страны получили 34 российских организации по производству продукции из водных биоресурсов", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в Египет имеют в общей сумме 89 рыбоперерабатывающих предприятий и судов.