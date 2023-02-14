БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев — ПРАЙМ. Экспорт эквадорских бананов в Россию по итогам 2022 года вырос на 9% несмотря на санкции Запада, производители хотят нарастить поставки, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. Товарооборот между Россией и Тунисом вырос на 63 процента в 2022 году

"Объем поставок бананов увеличился по итогам прошлого года на 9% несмотря на логистические сложности и проблемы с проведением платежей, особенно в начале проведения СВО", — сказал он.

"Я несколько раз посещал плантации бананов, производители показывали и доказывали мне, что их продукция является чистой с точки зрения санитарных норм, говорили о стремлении увеличить поставки. Российские компании также проявляли заинтересованность в увеличении закупок", — добавил Спринчан.

Однако пока есть логистические проблемы, связанные с дефицитом транспортных мощностей и контейнеров, сказал дипломат.

"На этом направлении перестали работать ряд западных фирм, поэтому все упирается в невозможность отправить весь желаемый объем", — пояснил посол.

Кроме того, он сообщил, что наблюдается рост поставок в Россию эквадорских цветов.