БАНГКОК, 14 фев — ПРАЙМ. Россия и Таиланд расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с сельскохозяйственным производством, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество и двойные дипломы

"За последние годы мы наблюдаем увеличение торговли сельскохозяйственной продукцией и значительный рост интереса к этому сегменту рынка", — сказал он.

"Несмотря на то, что продовольствие и сельскохозяйственная продукция занимают всего около 4% в структуре российского экспорта в Таиланд, за последнее время были достигнуты договоренности по ряду новых позиций, в результате чего появились перспективы наращивания взаимной торговли такими товарами, как мясная и молочная продукция, а также договоренности по такой важной для сельского хозяйства теме, как минеральные удобрения", — пояснил посол.

Говоря о нынешней структуре российско-таиландской взаимной торговли, он отметил, что по итогам прошлого года среди основных статей российского экспорта в Таиланд около 40% составляли металлы и металлические изделия, 23% — продукция химической промышленности, 10% — минеральные продукты, 10% — драгоценные металлы и драгоценные камни, около 4% — продовольствие и сельскохозяйственное сырье, а в структуре импорта в РФ из Таиланда около 60% приходилось на машины, оборудование и транспортные средства, 21% — на каучук и продукцию химической промышленности, и 12% — на продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

"В 2022 году товарооборот между нашими странами составил около 2 миллиардов долларов по данным российской таможни. Это почти на 9,1% ниже, чем в 2021 году, в основном, за счет технических сложностей, таких, как перебои в логистике и работе платежных механизмов", — добавил глава российской дипмиссии.

"Мы рассчитываем, что в течение этого года, и очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время, состоялось очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству, в структуру которой входит целый ряд рабочих групп и подкомиссий", — также сообщил Томихин.

"Сейчас российскую часть комиссии возглавляет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а с таиландской стороны сопредседателем комиссии является министр иностранных дел Дон Праматвинай. Мы ожидаем, что в ближайшее время решится вопрос со сроками проведения восьмого заседания МПК", — рассказал он.

Посол отметил, что в течение 2023 года также должны пройти заседания целого ряда подкомиссий и рабочих групп.

"Это касается и энергетики, финансов и банков, туризма, других направлений", — уточнил дипломат.