Аналитики отметили рост цен на зерновые и сою в США в понедельник
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В понедельник котировки соевого шрота в США подскочили до почти 9-летнего максимума на фоне спекулятивных покупок и туманных перспектив урожая в Аргентине, несмотря на недавние дожди, отметили аналитики.
Рост цен на соевый шрот способствовал удорожанию сои. Кукуруза и пшеница торговались с повышением из-за опасений по поводу дальнейшей судьбы зернового коридора в Черном море.
Мартовские фьючерсы на соевый шрот выросли в цене на 4,60 доллара и завершили торги на 504 долларах за тонну после достижения 508,20 доллара, максимума с июня 2014 года.
Мартовские фьючерсы на сою на CBOT закрылись с повышением на 1/4 цента, до 15,42 3/4 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подорожали на 4 1/2 цента, до 6,85 доллара. Мартовские фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 6 центов, до 7,92 доллара за бушель.
В понедельник в центрально-восточном регионе Аргентины, основном сельскохозяйственном районе страны, выпало от 5 до 25 миллиметров осадков. Однако учитывая сильную засуху и жару на прошлой неделе, дожди принесли непродолжительное облегчение, считают метеорологи.
"Все рады дождям, хотя и понимают, что от засухи они не спасут", — отметил Герман Хайнценкнехт, метеоролог Applied Climatology Consulting (CCA).
Кукуруза и пшеница подорожали на неопределенности вокруг продуктовой сделки.
"За последнюю неделю сокращения экспорта из Причерноморья не наблюдалось, однако усиление (геополитической) напряженности может создать такой риск в ближайшие недели. В связи с этим некоторые инвестменеджеры наращивают позиции по зерновым и сое", — отметил Арлан Судерман, экономист StoneX.
Ослабление доллара также оказало поддержку, повышая привлекательность американской сельхозпродукции на международном экспортном рынке.
https://1prime.ru/Agriculture/20230214/839796990.html