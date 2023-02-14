МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В понедельник котировки соевого шрота в США подскочили до почти 9-летнего максимума на фоне спекулятивных покупок и туманных перспектив урожая в Аргентине, несмотря на недавние дожди, отметили аналитики. Россия в 2022 году увеличила выручку от экспорта зерна на 15 процентов

Рост цен на соевый шрот способствовал удорожанию сои. Кукуруза и пшеница торговались с повышением из-за опасений по поводу дальнейшей судьбы зернового коридора в Черном море.

Мартовские фьючерсы на соевый шрот выросли в цене на 4,60 доллара и завершили торги на 504 долларах за тонну после достижения 508,20 доллара, максимума с июня 2014 года.

Мартовские фьючерсы на сою на CBOT закрылись с повышением на 1/4 цента, до 15,42 3/4 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подорожали на 4 1/2 цента, до 6,85 доллара. Мартовские фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 6 центов, до 7,92 доллара за бушель.

В понедельник в центрально-восточном регионе Аргентины, основном сельскохозяйственном районе страны, выпало от 5 до 25 миллиметров осадков. Однако учитывая сильную засуху и жару на прошлой неделе, дожди принесли непродолжительное облегчение, считают метеорологи.

"Все рады дождям, хотя и понимают, что от засухи они не спасут", — отметил Герман Хайнценкнехт, метеоролог Applied Climatology Consulting (CCA).

Кукуруза и пшеница подорожали на неопределенности вокруг продуктовой сделки.

"За последнюю неделю сокращения экспорта из Причерноморья не наблюдалось, однако усиление (геополитической) напряженности может создать такой риск в ближайшие недели. В связи с этим некоторые инвестменеджеры наращивают позиции по зерновым и сое", — отметил Арлан Судерман, экономист StoneX.

Ослабление доллара также оказало поддержку, повышая привлекательность американской сельхозпродукции на международном экспортном рынке.