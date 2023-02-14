МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский оператор в сегменте перевозок зерновых и прочих насыпных аграрных грузов "Русагротранс" (входит в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна) в 2022 году организовал 828 маршрутных отправок зерна общим объемом 1,7 миллиона тонн, обновив рекордные показатели, следует из сообщения оператора. Россия в 2022 году увеличила выручку от экспорта зерна на 15 процентов

"В 2022 году "Русагротранс" организовал 828 маршрутных отправок зерна общим объемом 1,7 миллиона тонн, что стало для компании историческим рекордом. Для сравнения — в 2021 году было отправлено 206 маршрутов и вывезено 500 тысяч тонн зерна, а в 2020 году – 447 маршрутов объемом 900 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Маршрутные отправки сокращают время в пути в 1,5-2 раза: за счет них, отмечает оператор, в прошедшем году был налажен вывоз рекордного урожая зерновых, происходивший в условиях недостаточной пропускной способности железнодорожной сети и увеличения срока оборачиваемости грузовых вагонов.

Для развития маршрутизации было увеличено количество станций отправления груженых и назначения порожних составов: по данным оператора, в 2022 году их стало 171, а в 2021 — было 43. "Увеличение точек массовых отгрузок позволило масштабировать маршрутные технологии на дороги и станции регионов Центра, Поволжья и Сибири", — говорится в сообщении.

Также были реализованы совместная отправка грузовых экспрессов с РЖД и возможность сбора в один состав грузов с разных элеваторов: отгрузка велась с десяти элеваторов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов. В частности, со стороны Ипатовского комбината хлебопродуктов (Ставропольский край) в 2022 году отправлен 21 зерновой маршрут общим объемом 71 тысяча тонн, от Октябрьского элеватора (Волгоградская область) — 28 маршрутов на 92 тысячи тонн.

"Русагротранс" — железнодорожный инфраструктурный оператор перевозки зерновых грузов, а также аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов в специализированных вагонах-хопперах. В номенклатуру перевозимых грузов входят, помимо зерна, масличные, сахар-сырец, шрот, минеральные удобрения, глинозем, цемент и прочее.