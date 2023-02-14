МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует 17 февраля вынести на заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопрос регулирования в 2024 году ввоза в РФ семян из недружественных стран, говорится в сообщении министерства. Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз семян рапса

"17 февраля ведомство планирует вынести на подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопрос о регулировании ввоза в 2024 году семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран", — говорится в сообщении.

Обеспеченность собственным посевным материалом стала одним из основных вопросов повестки заседания оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По мнению министерства, квотирование импорта позволит ускорить импортозамещение в этой сфере и повысить уровень продовольственной безопасности России.

"Наш АПК, безусловно, стоит на прочной платформе и по многим позициям полностью независим от импорта. Вместе с тем пока сохраняются направления, где надо укреплять собственные позиции. Это в первую очередь семеноводство. Мы все – каждый на своем уровне – обязаны максимально ускорить работу по повышению самообеспеченности этой продукцией", — подчеркнул министр.

В целом готовность к посевной в субъектах находится на высоком уровне, говорится в сообщении, но при этом в ряде случаев отмечаются сложности с поставками сельхозтехники, комплектующих и запчастей, а также наблюдается их значительное удорожание.

"Минсельхоз планирует поднять данный вопрос в рамках совместной рабочей группы с Минпромторгом России. Обеспечение аграриев новой техникой, а также необходимыми запчастями и комплектующими имеет первостепенное значение, особенно в преддверии нового полевого сезона", — подчеркивает Минсельхоз.