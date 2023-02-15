МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Квота на экспорт зерновых культур начинает действовать в России с 15 февраля, она предполагает вывоз из РФ до конца 2022-2023 сельскохозяйственного года (до 30 июня) до 25,5 миллиона тонн зерна в РФ. Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

Экспортная квота на зерно вводилась как системная мера регулирования экспорта зерна в феврале 2021 года в рамках мер правительства РФ по сдерживанию роста цен на продукты: с 15 февраля по 30 июня 2021 года она составляла 17,5 миллиона тонн, в следующем сезоне — с 15 февраля по 30 июня 2022 года, — для пшеницы и меслина действовало значение 8 миллионов тонн, для ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона.

В текущем сезоне на период с 15 февраля до 30 июня 2023 года установлено значение квоты в размере 25,5 миллиона тонн — без разбивки на отдельные культуры. Традиционно она распределена между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона — в этом году между 203 компаниями.

Минсельхоз может в случае необходимости увеличить размер квоты, но это вряд ли понадобится, сообщал в конце декабря 2022 года в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз в середине января повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.

По расчетам директора департамента аналитики Российского зернового союза Елены Тюриной, с начала сезона из РФ было вывезено 37 миллиона тонн зерновых, включая 31,5 миллиона тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну до конца сезона она оценивает в 25,7 миллиона — чуть больше установленного размера квоты, в том числе по пшенице — 19,5 миллиона.