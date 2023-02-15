СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Ростсельмаш" в 2023 году намерена увеличить экспорт продукции за счет поставок в страны африканского континента, Средней Азии и СНГ, сообщил журналистам первый заместить гендиректора – директор центра продаж, маркетинга и сервиса ООО "КЗ Ростсельмаш" Алексей Швейцов. Запад спровоцировал угрозу голода в Африке, считает экономист РАН

"2023 год – даже увеличим экспорт по сравнению с 2021 годом. Потому что есть расширение за счет новых моделей, которые мы выпускаем. Далее – выход на африканские рынки: Судан, Египет, мы не прекращали поставки в ЮАР. То есть достаточно широкие планы", — рассказал Швейцов.

Он добавил, что в 2022 году показатели экспорта по объективным причинам были снижены, так как взаимные поставки оборудования и техники с некоторыми странами были прекращены. "Но мы нашли новых партнеров. У нас широкие планы на африканский регион – уже есть поставки в Африку, подписание контрактов, уже встречаемся с правительством Египта, есть потребности большие в данном регионе", — сказал замглавы "Ростсельмаша".

"Плюс у нас не остановлены поставки – это Турция, это Китай, хоть и небольшой (объем), работаем со всеми странами СНГ – Азербайджан, Туркменистан (небольшие комбайны), поставки есть в Узбекистан. И, конечно, один из наших главных рынков – это Казахстан. Там два предприятия – наши партнеры, которые производят технику "Ростсельмаша" с достаточно высокой локализацией, доля рынка там достаточно высокая – до 2 тысяч единиц техники только туда", – добавил Швейцов.

"Инвестиции и строительство заводов не остановлены ни на минуту. Мы привлекли даже дополнительный персонал на производство. Тракторный завод будет выпускать продукцию начиная с третьей-четвёртой декады 2023 года. Данный завод — это дополнительно 5 тысяч новых тракторов плюс дорожно-строительная техника с 2024-2025 года", — сказал Швейцов в кулуарах выставки "АгроЭкспоКрым".

"Завод трансмиссий — механических и автоматических — уже в стадии запуска оборудования. Установлено оборудование для производства собственных шестеренок, мостов, коробок передачи и редукторов. То есть этот проект идет без срывов. Плюс строительство в Таганроге завода по производству навесной техники и прицепных опрыскивателей", — добавил он.

По словам Швейцова, сегодня ежедневно с линий производств "Ростсельмаша" сходит 35 зерноуборочных комбайнов и 14 тракторов.

"Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 40 стран.