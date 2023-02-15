МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия получила право поставок рыбопродукции и цист артемии в Перу, сообщает Россельхознадзор. Рыбопромышленники оценили объемы производства сельди в России

"Национальная служба по рыболовной санитарии Республики Перу (SANIPES) одобрила поставки рыбной продукции и цист артемии из России", — говорится в сообщении.

Компетентный орган разрешил импорт в страну товаров 29 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, а также одного предприятия по производству цист артемии. Работа по расширению перечня стран, в которые может поставляться российская продукция, продолжается.

Например, в 2022 году поставки цист артемий начались на рынки Мексика, Эквадора и Таиланда, а в целом по итогам прошлого года рыба и рыбная продукция РФ поставлялись в 53 страны, сообщало ранее российское ведомство.