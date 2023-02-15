МИНСК, 15 фев — ПРАЙМ. Белоруссия в 2022 году на четверть нарастила экспорт сельхозпродукции и продовольствия — до 8,3 миллиарда долларов, что является рекордом для страны, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадим Шагойко. Названы факторы роста экспорта "Северстали" в 2023 году

Ранее власти Белоруссии прогнозировали, что в 2022 году экспорт продукции АПК превысит 8 миллиардов долларов. В 2021 году экспорт белорусской сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов, что на 17,3% больше показателя 2020 года. Белоруссия до этого ставила задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году.

"Мы достигли рекордных результатов, экспортировав сельскохозяйственную продукцию на 8,3 миллиарда долларов. За 2022 год приросли практически на четверть к 2021 году", — сказал Шагойко на пресс-конференции в среду в Минске. По его данным, доля сельхозсырья и продовольствия в общем объеме экспорта Белоруссии превысила 20%.

Замминистра отметил, что продукция белорусского АПК экспортировалась более чем в 100 стран мира, но основным стратегическим партнером продолжает оставаться Россия, куда поставляется порядка 70% экспорта сельхозпродукции. Он подчеркнул, что в настоящее время почти все предприятия, которые хотят поставлять свою продукцию на российский рынок, это делают, неоправданных ограничений с российской стороны нет. "Отдельные предприятия по каким-то видам продукции могут не допускаться ветеринарной службой, это вопрос технического характера. Но какой-то негативной тенденции или системы на данный момент нет", — констатировал он.

В то же время, подчеркнул Шагойко, активно велись работы по расширению ассортимента поставляемой на внешние рынки продукции и географии экспорта. В частности, поставки развиваются страны Африки и Азии, при этом особое внимание уделяется рынку Китая.

Замминистра уточнил, что в 2022 году рост экспорта был обусловлен увеличением цен на продовольственных рынках мира, в частности, на молочную и мясную продукцию, и увеличением физических объемов поставок отдельных видов продукции. "Изменилась структура экспорта. Мы стали больше продавать на экспорт более маржинальной продукции – колбасных изделий, консервов, продукции переработки мяса, отдельных видов молочной продукции", — отметил Шагойко.

Он также рассказал, что в связи с санкциями Запада и ситуацией на Украине в прошлом году произошла сначала "заминка" в переориентации логистики поставок, но затем необходимые изменения в маршруты были внесены. "На данный момент работа выстроена и налажена. Где-то это привело к удорожанию логистики, снижению маржинальности продукта, но это не столь критично в нынешних условиях", — отметил замминистра.

Он сообщил, что в европейские страны в 2022 году белорусское продовольствие продолжало поставляться и по сравнению с 2021 годом валютная выручка от поставок в ЕС выросла в 1,5 раза. "С нашей стороны ограничений на поставку в стран ЕС нет,…если продукт востребован на рынке, экономика поставок для нас выгодна, то мы их осуществляем", — подчеркнул замминстра.