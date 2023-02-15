МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году может поставить на экспорт 44,2 миллиона тонн пшеницы, оценка экспортного потенциала повышена на 0,1 миллиона тонн на фоне ослабления рубля и высокого спроса со стороны импортеров, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". Минсельхоз предупредил о росте пошлины на экспорт пшеницы

"Прогноз экспорта пшеницы был увеличен на 0,1 миллиона тонн, до 44,2 миллиона тонн", — пишут эксперты. По их ожиданиям, темпы экспорта пшеницы в феврале-июне будут рекордно высокими: экспорт будет поддерживаться ослаблением рубля и в целом благоприятными условиями для экспортеров из-за рекордных внутренних запасов и текущего высокого спроса со стороны импортеров.

По оценкам "Совэкона", в июле 2022-январе 2023 года Россия отгрузила на экспорт 26,4 миллиона тонн пшеницы, а поставки в феврале-июне 2023 года могут составить 17,8 миллиона тонн. "В целом ожидаемый активный российский экспорт в первом полугодии 2023 года станет заметным препятствием для глобального ралли цен", — пишут эксперты.

Ограничивать российский экспорт могут погодные и инфраструктурные ограничения, а также конкуренция с Австралией. "В декабре экспорт австралийской пшеницы вырос на 50%, до 2,5 миллиона тонн на фоне сбора рекордно высокого урожая. География их поставок расширяется и теперь включает несколько важных для России направлений на Ближнем Востоке, таких как Йемен, Иордания и Оман", — говорится в обзоре.

Вместе с тем общий прогноз по экспорту зерна, бобовых и продуктов переработки из РФ снижен до 55,1 миллиона тонн с 55,3 миллиона тонн месяцем ранее из-за пересмотра оценок экспорта ячменя и кукурузы на 0,2 миллиона тонн — до 5,6 миллиона тонн и 3,4 миллиона тонн соответственно.

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз в середине января повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.