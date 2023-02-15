СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Ростсельмаш" обеспечит сельскохозяйственной техникой Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики уже к новой уборочной кампании, сказал первый заместитель генерального директора — директор центра продаж, маркетинга и сервиса ООО "КЗ "Ростсельмаш" Алексей Швейцов. Госдума приняла базовый закон о мерах соцподдержки в новых регионах

"Дилерские центры уже поставляют технику (в новые регионы РФ). Запланированы по 20-30 единиц (техники) на данный момент… Сервисные специалисты (в Крыму) будут обслуживать Херсонскую область. Предприятия — наши официальные партнеры, которые находятся в Краснодарском крае и Ростовской области, также будут работать с ДНР, ЛНР и Запорожской областью", — сказал Швейцов журналистам в кулуарах выставки "АгроЭкспоКрым" в Симферополе.

Для поставки сельхозтехники задействована федеральная программа льготного кредитования и "Росагролизинга", отметил он. Швейцов ответил утвердительно на вопрос, удастся ли закрыть потребности регионов в технике к новой уборочной кампании. "Не только удастся, это наши обязательства", – сказал он.