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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230216/839819561.html
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы
Сельское хозяйство
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Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага... ПРАЙМ, 16.02.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, куба, пшеница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГАВАНА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага.
"От имени кубинского правительства и народа мы выражаем глубокую благодарность за безвозмездную поставку 25 тысяч тонн пшеницы правительством России, что будет способствовать производству продуктов питания для нашего народа", — сказала она.
В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов.
В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку 25 тысяч тонн пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. Это уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле прошлого года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.