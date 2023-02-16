ГАВАНА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага. Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

"От имени кубинского правительства и народа мы выражаем глубокую благодарность за безвозмездную поставку 25 тысяч тонн пшеницы правительством России, что будет способствовать производству продуктов питания для нашего народа", — сказала она.

В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов.

В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку 25 тысяч тонн пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. Это уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле прошлого года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.