РИМ, 15 фев — ПРАЙМ. Площадь посевов риса в Италии оказались на минимальном уровне за 30 лет из-за засушливой зимы, говорится в прогнозах ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. Европа стоит на пороге серьезной катастрофы, пишут СМИ

В этом году площадь рисовых плантаций сократилась на 8 тысяч гектаров до 211 тысячи, что вкупе с рекордно низким урожаем прошлого года, когда объемы риса упали на 30%, вынуждает аграриев оставить эту культуру "с тревожными последствиями для экономики, экосистемы и занятости", отмечает Coldiretti.

Италия занимает первое место в Евросоюзе по производству риса, обеспечивая 50% от общего объема. Итальянцы, пишет ассоциация, в среднем потребляют 5-6 килограммов риса в год. К падению производства ведет засуха, установившая в основных районах выращивания риса: на севере Италии, в областях Венето, Ломбардия и Пьемонт перед началом посевного сезона выпало на 40% меньше осадков. Их отсутствие отразилось и на основных артериях северных регионов страны, Так, река По в районе Павии обмелела на 3,3 метра, а уровень озер Гарда и Маджоре сократился на 34% и 38% соответственно.

"Ситуация оказывается хуже, чем в прошлом году, когда потери урожая из-за засухи составили не менее 6 миллиардов евро. Что касается реки По, то треть аграрной продукции под маркой "Сделано в Италии" производится именно в долине, где сосредоточена даже половина национальных животноводческих хозяйств", — говорится в сообщении.