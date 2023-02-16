МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает необходимым ввести в 2024 году квоты на импорт в РФ из недружественных государств семян девяти сельскохозяйственных культур, среди них пшеница, рожь, картофель, сахарная свекла, предложения планируется вынести на заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Правительство утвердило правила ввоза семян для научной деятельности

"Соответствующий проект постановления правительства, предусматривающий ограничение импорта семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно, планируется вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 17 февраля 2023 года", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в условиях ограничений импорта, которые со стороны недружественных государств вводятся в отношении России по многим видам продукции, стимулирование отечественного семеноводства является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности.

"Необходимо ускорить импортозамещение в этом основополагающем сегменте сельского хозяйства. В связи с этим Минсельхоз России считает целесообразным установить количественные ограничения в отношении ввоза отдельных видов семян сельхозкультур в Российскую Федерацию из недружественных иностранных государств", — пояснили в пресс-службе. Там также отметили, что министерство планирует гибко регулировать объемы ввозимых семян путем поэтапного уменьшения объемов указанных количественных ограничений.

В настоящее время уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур составляет 60,3% при пороговом значении Доктрины продбезопасности на уровне 75%.

"Мы видим, что использование российских семян постепенно растет. Но эти темпы явно недостаточны, учитывая, что зарубежные компании уже заявляют о приостановке работы с российскими аграриями. Необходимо ускорить развитие селекционной науки и внедрение отечественных семян в сельхозпроизводство. У нас есть все шансы в значительной степени заместить импорт по ряду базовых культур уже в самой ближайшей перспективе", — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.