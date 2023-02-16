БУДАПЕШТ, 16 фев — ПРАЙМ. Венгрия вместе в другими странами Евросоюза призывает Еврокомиссию защитить центральноевропейских фермеров от убытков, которые они несут из-за дешевого украинского зерна на европейском рынке, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Венгрия готовит планы увеличения доли Франции в строительстве АЭС "Пакш"

"Брюссель не заступается за венгерских и центральноевропейских фермеров и не оказывает помощь для защиты венгерских, румынских, польских или болгарских производителей. Еврокомиссия вместо того, чтобы взять на себя все убытки стран-членов, заставляет фермеров Центральной Европы оплачивать экспорт зерна из Украины", — приводит слова Надя пресс-служба министерства.

По его словам, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария ранее уже обращались в ЕК с просьбой принять меры для сдерживания импорта зерна из Украины, но комиссия не предложила никаких конкретных действий по урегулированию ситуации.

"Поступающие из Украины по заниженным ценам мед и мясо птицы тоже вытесняют венгерские товары с наших традиционных экспортных рынков", — сказал министр.

Он отметил, что венгерское Национальное управление по безопасности пищевых цепей продолжает проверку предприятий, которые должны использовать исключительно сырье, соответствующее нормам ЕС и Венгрии.

"На сегодняшний день проверено 156 предприятий пищевой промышленности… Венгрия и дальше будет оказывать всяческую поддержку для того, чтобы "коридор солидарности" функционировал должным образом и чтобы украинское зерно попадало в третьи страны и на Ближний Восток, но при этом будет защищать интересы венгерских аграриев", — сказал Надь.

Ранее о подобной проблеме заявляли в Польше: ряд местных организаций, объединяющих фермеров, выразил протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, и по поводу того, что это зерно — ненадлежащего качества.