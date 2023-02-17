МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 февраля включительно вырастет до 5177,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 3717 рубля за тонну, кукурузы — до 2199,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Минсельхоз предложил квотировать импорт семян из недружественных стран

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 304,8 доллара за тонну, на ячмень — при цене 261,1 доллара, на кукурузу — при цене 231,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 февраля включительно составляет 4653,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3209,1 рубля, кукурузы — 1670 рублей за тонну.

"Ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, опубликованные на сайте Минсельхоза 17 февраля, будут действовать с 22 по 28 февраля включительно. Соответственно ставки пошлин, которые будут опубликованы 22 февраля — с 1 по 8 марта", — пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.