МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доля российских производителей сельхозтехники на внутреннем рынке за прошлый год увеличилась на десять процентных пунктов, до 61%, сообщила Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш"). "Ростсельмаш" увеличил производство электронных систем для сельхозтехники

"В 2022 году объем рынка сельхозтехники в Российской Федерации составил 389,4 миллиарда рублей, что на 0,4% меньше, чем за 2021 год. Доля российских производителей на нем составила 61% По итогам 2021 года доля отечественных сельхозмашиностроителей на внутреннем рынке России составляла 51%", — говорится в сообщении ассоциации.

Там при этом напоминают, что в прошлом году в РФ были приостановлены поставки комплектующих, и поэтому производителям сельхозтехники приходилось в сжатые сроки искать новых партнеров. "Несмотря на то, что многие отечественные предприятия сумели в определенной степени нормализовать эти процессы, сложившаяся ситуация сказалась на темпах роста производства, особенно в сегментах сложной техники. На темпы продаж агромашин серьезно повлияли и снижающиеся цены на зерно", — отмечается в сообщении.

В результате рост производства сельхозтехники в стране в денежном выражении в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 15%, но при этом зафиксировано и снижение выпуска определенных позиций — например, комбайнов, сеялок, пресс-подборщиков. Поэтому сейчас акцент переключается на решение вопросов производства комплектующих внутри страны, указывает ассоциация.