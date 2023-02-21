МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государство активно помогает сельским предпринимателям в финансировании их проектов, например, объем льготных кредитов, выданных в 2022 году малому агробизнесу, составил более 217 миллиардов рублей, сообщил аппарат вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. В России выросла доля отечественной сельхозтехники в 2022 году

"За счет субсидий из бюджета предприниматели могут получить кредит в банке по льготной ставке. В 2022 году такой возможностью воспользовались более 11 тысяч заемщиков малых форм хозяйствования, в том числе почти 8,5 тысяч – крестьянские фермерские хозяйства. Объем выданных льготных кредитов малому агробизнесу составил более 217 миллиардов рублей", — сообщила вице-премьер.

Механизм льготного кредитования является одним из основных инструментов господдержки малых форм хозяйствования в АПК. Объем перечисленных субсидий правительством на эти цели в 2022 году составил 4,5 миллиарда рублей, в том числе по краткосрочным кредитам — 3,6 миллиарда рублей, по инвестиционным — 0,9 миллиарда.

В числе такой поддержки, например — субсидирование производства продукции личных подсобных хозяйств и получение специальных грантов "Агропрогресс": средства разрешается направлять на приобретение или на строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, также грант можно потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала. На развитие ферм с использованием этого гранта правительство в 2022 году направило более 4,7 миллиарда рублей, поддержав 553 проекта.

Также дополнительные средства на развитие своей материально-технической базы получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы: общий объем финансирования превысил 1,4 миллиарда рублей. В 2023 году мероприятия по развитию малого агробизнеса с привлечением грантов "Агропрогресс" будут продолжены: на них, по словам Абрамченко, правительство направит почти 4,9 миллиарда рублей.