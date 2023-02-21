МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия в текущем сельскохозяйственном году поставит на экспорт 55-60 миллионов тонн зерновых, когда-то эта цель казалась недостижимой, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Путин отметил умение бизнеса адаптироваться к текущим условиям

"До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023-го, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн", — сказал он.

По словам главы государства, еще десять-пятнадцать лет назад "это казалось сказкой".

Президент отметил, что в России собран рекордный урожай зерна — более 150 тонн, из них свыше ста тонн приходится на пшеницу.

Министерство сельского хозяйства РФ в прошлом месяце повысило оценку экспорта российского зерна в текущем сельхозгоду с 50 до 55-60 миллионов тонн, в том числе 39,5 миллиона тонн пшеницы.