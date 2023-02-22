МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство России в 2023 году направит на поддержку фермеров 6,3 миллиарда рублей против 5,6 миллиарда в 2022 году, сообщил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Власти передали фермерам 66 гектаров возвращенных в оборот земель

"В 2022 году на мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации из федерального бюджета в регионы было направлено 5,6 миллиарда рублей. В итоге за 2022 год в малое и среднее предпринимательство в АПК пришли порядка 18,3 тысячи человек", — отметила вице-премьер, слова которой приводятся в сообщении.

"На 2023 год, по словам вице-премьера, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации предусмотрено 6,3 миллиарда рублей федеральных средств, что позволит вовлечь в малый агробизнес около 19,4 тысячи человек", — заявили в аппарате Абрамченко.

Комплекс мероприятий объединен в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". В числе мер поддержки – предоставление субсидий для создания и развития фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, субсидии для закупки товаров у личных подсобных хозяйств и другие.

В число мер поддержки вошел также грант на создание и развитие хозяйств "Агростартап". Его получателями в прошлом году стали 1354 крестьянских и фермерских хозяйств, объем задействованных бюджетных средств при этом превысил 3,5 миллиарда рублей, уточнила Абрамченко.