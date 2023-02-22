ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — ПРАЙМ. Финляндия намерена выделить пять миллионов евро на закупку украинского зерна для африканских стран, заявили в МИД страны. Путин оценил потенциал экспорта российского зерна

Отмечается, что Хельсинки в ноябре прошлого года выделяли на покупку зерна для Сомали семь миллионов евро.

"Финляндия вносит 5 миллионов евро во Всемирную продовольственную программу (ВПП) для поддержки реализации Черноморской зерновой инициативы. При поддержке Финляндии ВПП закупает зерно на Украине и доставляет его в страны Африки, пострадавшие от продовольственного кризиса", — сообщили в ведомстве.

По информации финского МИД, Украина в рамках продуктовой сделки отгрузила более 18 миллионов тонн зерна и других продуктов питания, значительную часть агропродукции направили в беднейшие страны.

При поддержке Финляндии ВПП закупает украинское зерно, которое перемалывает, проводит таможенную очистку и доставляет в страны Африканского Рога и другие регионы, добавили в министерстве.