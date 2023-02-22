МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз в 2023 году проведет работу по созданию карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения не менее чем в 24 регионах России, говорится в сообщении министерства. В России выросла доля отечественной сельхозтехники в 2022 году

"Минсельхоз России продолжает реализацию мероприятий по созданию федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения, которая будет составлена в разрезе субъектов РФ. В текущем году работы будут проведены на территории не менее 24 регионов, в том числе Краснодарского края", — сообщает министерство.

В настоящее время подведены итоги мероприятий на территории шести субъектов — Калининградской, Московской и Белгородской областей, Татарстана, Мордовии и Удмуртии. В результате анализа данных архивных материалов, дистанционного зондирования земли, сопоставления региональных и федеральных информационных систем, отмечает ведомство, актуальные сведения о количественных характеристиках земель сельхозназначения, включая сельхозугодья, получены впервые за последние 30 лет.

"В результате выполненных мероприятий по шести пилотным регионам были проанализированы сведения о землях общей площадью 22,2 миллиона гектаров и получены актуальные сведения о 12,2 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения (3,2% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

Работа по созданию карты-схемы ведется в рамках государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России. Предполагается, что карта-схема будет обладать полными сведениями о состоянии земель сельхозназначения, позволит устранить несоответствия в различных источниках и выявить потенциал для дальнейшего ввода таких земель в сельскохозяйственный оборот.

Полученные данные будут загружены в Единую федеральную информационную систему о землях сельхозназначения: в нее будут входить государственный реестр таких земель, сведения из которого будут предоставляться правообладателям земельных участков в виде паспорта таких участков.