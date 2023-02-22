РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев — ПРАЙМ. Экспортеры Ростовской области в 2022 году увеличили поставки продукции агропромышленного комплекса в страны Ближнего Востока, при этом экспорт только в ОАЭ увеличился более чем в 3,5 раза, сообщил губернатор Василий Голубев на 28-й международной выставке "Галфулд" в Дубае. Пошлина на экспорт подсолнечного масла вырастет до 2068,1 рубля за тонну

"В 2022 году донские экспортеры увеличили поставки продукции АПК в страны Ближнего Востока. Так, экспорт только в ОАЭ увеличился более чем в 3,5 раза. Задача – и дальше расширять присутствие качественной донской продукции на азиатских рынках", — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

По словам Голубева, Ростовскую область на международной выставке "Галфулд" представляют более 30 компаний. Он также отметил, что аграрии и переработчики региона уже заключили на выставке ряд экспортных контрактов.

"Донские компании подписали несколько контрактов о поставках самой разнообразной продукции: мясо баранины и птицы, продукции растениеводства, в том числе крахмала, кормов. Ростовская область открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, у нас всё для этого есть: ресурсы, кадровый потенциал, инфраструктура, преференции", — подчеркнул губернатор Ростовской области.

Международная выставка продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива "Галфулд" проходит с 20 по 24 февраля в Дубае. Сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие компании Ростовской области традиционно принимают в ней участие.